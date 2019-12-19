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Камчатский край
Камчатский край
2019-12-19T15:56+0300
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Илюхин: молодые семьи Камчатки интересуются "Дальневосточной ипотекой"
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РИА Новости

Илюхин: молодые семьи Камчатки интересуются "Дальневосточной ипотекой"

15:56 19.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Власти Камчатки сделают все необходимое для реализации в регионе программы льготных кредитов для молодежи "Дальневосточная ипотека", возможности участия в ней интересуют большинство молодых камчатских семей, сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции в четверг сказал, что не ожидает сложностей в реализации программы для молодых семей "Дальневосточная ипотека". Отвечая на вопрос о том, могут ли банки ужесточать условия кредитов по этой программе, он отметил, что банки не будут отказывать в выдаче кредитов под 2%, потому что ставка субсидируется государством.
Как отметил Илюхин, слова которого приводит его пресс-служба, на сегодняшний день в Камчатском крае реализуются несколько программ предоставления жилья, а также предоставляются выплаты для его приобретения.
"Но, как я уже неоднократно говорил, этого явно недостаточно, особенно для молодежи. Ипотека под 2% дает молодежи возможность выбора, и правительство Камчатского края сделает все возможное, чтобы у наших молодых семей, которые хотят связать свою жизнь с Камчаткой, этот выбор был максимально широким", – сказал Илюхин.
Кроме того, считает он, программа станет стимулом для развития строительной отрасли региона.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
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Камчатский крайВладимир ИлюхинОбщество
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