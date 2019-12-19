Илюхин: молодые семьи Камчатки интересуются "Дальневосточной ипотекой"

Как отметил Илюхин, слова которого приводит его пресс-служба, на сегодняшний день в Камчатском крае реализуются несколько программ предоставления жилья, а также предоставляются выплаты для его приобретения.

"Но, как я уже неоднократно говорил, этого явно недостаточно, особенно для молодежи. Ипотека под 2% дает молодежи возможность выбора, и правительство Камчатского края сделает все возможное, чтобы у наших молодых семей, которые хотят связать свою жизнь с Камчаткой, этот выбор был максимально широким", – сказал Илюхин.