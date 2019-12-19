Илюхин: молодые семьи Камчатки интересуются "Дальневосточной ипотекой"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Власти Камчатки сделают все необходимое для реализации в регионе программы льготных кредитов для молодежи "Дальневосточная ипотека", возможности участия в ней интересуют большинство молодых камчатских семей, сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции в четверг сказал, что не ожидает сложностей в реализации программы для молодых семей "Дальневосточная ипотека". Отвечая на вопрос о том, могут ли банки ужесточать условия кредитов по этой программе, он отметил, что банки не будут отказывать в выдаче кредитов под 2%, потому что ставка субсидируется государством.
Как отметил Илюхин, слова которого приводит его пресс-служба, на сегодняшний день в Камчатском крае реализуются несколько программ предоставления жилья, а также предоставляются выплаты для его приобретения.
"Но, как я уже неоднократно говорил, этого явно недостаточно, особенно для молодежи. Ипотека под 2% дает молодежи возможность выбора, и правительство Камчатского края сделает все возможное, чтобы у наших молодых семей, которые хотят связать свою жизнь с Камчаткой, этот выбор был максимально широким", – сказал Илюхин.
Кроме того, считает он, программа станет стимулом для развития строительной отрасли региона.