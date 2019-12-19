Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T15:52+0300
https://ria.ru/20191219/1562597688.html
Суд обязал СБУ возбудить дело о госизмене из-за земельной реформы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Суд обязал СБУ возбудить дело о госизмене из-за земельной реформы

15:52 19.12.2019
628
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Шевченковский районный суд города Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело по статье "государственная измена" из-за законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель, сообщает в четверг пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
"Восемнадцатого декабря 2019 года Шевченковский районный суд Киева обязал начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении представителями власти уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена")", - говорится в сообщении. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет
По утверждению политсилы, в действиях высших должностных лиц государства, которые инициировали принятие в первом чтении законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель, содержатся признаки государственной измены. "Речь идет о предательстве национальных интересов – совершении представителями власти противоправных действий, направленных против государства Украина и украинского народа и содержащих признаки преступления", - отмечается в сообщении.
Плакат участников митинга против продажи земли возле здания возле Верховной Рады в Киеве
Вчера, 14:52
В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик
14102000
Обсудить 1
Служба безопасности УкраиныМоскваКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Представители ОБСЕ в Луганской области
В Киеве объяснили отсутствие соглашений по обмену пленными в Донбассе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Уполномоченная по правам человека на Украине Валерия Лутковская
В Киеве не готовы назвать число людей в списках на обмен пленными
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Эдвард Сноуден
Сноуден прокомментировал действия властей США в отношении его книги
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: Россия имеет право высказываться о ситуации в других странах
Жители блокадного Ленинграда
Блокадница прокомментировала обсуждение возможности сдачи Ленинграда
Здание Капитолия США
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
Плакат участников митинга против продажи земли возле здания возле Верховной Рады в Киеве
В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
Лента новостейМолния