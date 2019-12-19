Суд обязал СБУ возбудить дело о госизмене из-за земельной реформы

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Шевченковский районный суд города Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело по статье "государственная измена" из-за законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель, сообщает в четверг пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
"Восемнадцатого декабря 2019 года Шевченковский районный суд Киева обязал начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении представителями власти уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена")", - говорится в сообщении. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет
По утверждению политсилы, в действиях высших должностных лиц государства, которые инициировали принятие в первом чтении законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель, содержатся признаки государственной измены. "Речь идет о предательстве национальных интересов – совершении представителями власти противоправных действий, направленных против государства Украина и украинского народа и содержащих признаки преступления", - отмечается в сообщении.