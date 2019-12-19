Путин: понятия свободный и суверенный интернет не противоречивы

"Свободный" и "суверенный" интернет – эти понятия не противоречат друг другу, ведь тот закон направлен только на одно – не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь, в этом заключается суверенитет – чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом, и поэтому здесь нет никаких ограничений", - отметил глава государства.