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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:57+0300
https://ria.ru/20191219/1562597206.html
Путин: понятия свободный и суверенный интернет не противоречивы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/29/1562592989_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_bc301af26ae5f2ba56d298843f075c89.jpg
РИА Новости

Путин: понятия свободный и суверенный интернет не противоречивы

15:44 19.12.2019 (обновлено: 16:57 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия не движется в сторону закрытия интернета и не собирается это делать, а понятия свободного и суверенного интернета не противоречат друг другу, сказал президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
"Свободный" и "суверенный" интернет – эти понятия не противоречат друг другу, ведь тот закон направлен только на одно – не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь, в этом заключается суверенитет – чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом, и поэтому здесь нет никаких ограничений", - отметил глава государства.
"Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать", - добавил он.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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