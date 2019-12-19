Филарет заявил, что его "церковь" отключат от коммунальных услуг

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Раскольник Филарет заявил, что коммунальные службы отказываются заключать договора с возглавляемой им церковной структурой на предоставление услуг с 1 января 2020 года.
Ранее глава "новой церкви" Украины (ПЦУ) "митрополит" Епифаний Думенко заявил о юридической ликвидации церковной структуры раскольника Филарета. По словам Филарета, "Ощадбанк" закрыл счет церковной структуры после снятия ее с государственной регистрации.
"Теперь мы не имеем возможности ни заплатить налоги с заработной платы работников, ни рассчитаться за коммунальные услуги. А с 1 января 2020 соответствующие учреждения отказываются заключать с (церковной структурой - ред.) договора на поставку электроэнергии, воды и тепла только потому, что (она - ред.) не имеет государственной регистрации", - говорится в обращении Филарета, опубликованного на сайте церковной структуры.
Также Филарет заявил, что церковная структура обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ей регистрацию.