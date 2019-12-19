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Религия и мировоззрение
2019-12-19T15:38+0300
https://ria.ru/20191219/1562596736.html
Филарет заявил, что его "церковь" отключат от коммунальных услуг
https://cdn23.img.ria.ru/images/155489/63/1554896398_0:185:3008:1876_1036x0_80_0_0_d25d9a5fcff8d53c931deebc8c57b2fe.jpg
РИА Новости

Филарет заявил, что его "церковь" отключат от коммунальных услуг

15:38 19.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Раскольник Филарет заявил, что коммунальные службы отказываются заключать договора с возглавляемой им церковной структурой на предоставление услуг с 1 января 2020 года.
Ранее глава "новой церкви" Украины (ПЦУ) "митрополит" Епифаний Думенко заявил о юридической ликвидации церковной структуры раскольника Филарета. По словам Филарета, "Ощадбанк" закрыл счет церковной структуры после снятия ее с государственной регистрации.
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"Теперь мы не имеем возможности ни заплатить налоги с заработной платы работников, ни рассчитаться за коммунальные услуги. А с 1 января 2020 соответствующие учреждения отказываются заключать с (церковной структурой - ред.) договора на поставку электроэнергии, воды и тепла только потому, что (она - ред.) не имеет государственной регистрации", - говорится в обращении Филарета, опубликованного на сайте церковной структуры.
Также Филарет заявил, что церковная структура обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ей регистрацию.
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Религия и мировоззрениерелигия
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