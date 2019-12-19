Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин сказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоньше чувствовал настроения британского общества, поэтому одержал победу на досрочных парламентских выборах.

На прошедших 12 декабря досрочных парламентских выборах в Великобритании с большим отрывом победила Консервативная партия. Это дало им возможность сформировать правительство, не прибегая к коалиции, а также высокие шансы на проведение через парламент любых предложенных ими законопроектов. Лидером консерваторов является британский премьер Борис Джонсон.

"То, что в Великобритании происходит. Можно поздравить господина Джонсона. Он оказался победителем. И он тоньше чувствовал, чем его политические противники, настроения в британском обществе. Он победил. Я так понимаю, он намерен реализовать все свои планы в отношении этого Brexit", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.