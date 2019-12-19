Британия заинтересована в развитии связей с Россией, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания заинтересована в развитии экономических связей с РФ, об этом говорят британские бизнесмены, которых в России считают не только партнерами, но и друзьями, заявил в четверг в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин

"Я думаю, что с учетом в том числе Brexit, Великобритания заинтересована в развитии с нами экономических связей, об этом говорят и предприниматели из Великобритании, которые работают в России и которых мы считаем своими друзьями, не просто партнерами ", - сказал он.

"Это инвесторы, которые приходят и деньги вкладывают в нашу экономику и создают рабочие места. Мы это ценим и делаем все, чтобы поддержать их и чтобы они чувствовали себя здесь как дома", - отметил он.