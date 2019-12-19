Хор Валаамского монастыря даст концерт в Москве к 30-летию обители

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. К 30-летию Спасо-Преображенского Валаамского монастыря профессиональный хор обители выступит с концертами в столице 19, 20 и 21 декабря.

"Прославленный Хор Валаамского монастыря выступит с новой программой "Мелодии русской души" 19 декабря в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Это будет юбилейный концерт, посвященный 30-летию возрождения Валаамского монастыря", - сообщают организаторы.

В программе – народные и казачьи песни, романсы на стихи Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, песни советских лет на музыку Александры Пахмутовой, Александра Зацепина и других композиторов.

Хор Валаамского монастыря создан в 2005 году по случаю освящения главного храма обители – Спасо-Преображенского собора. В отличие от монашеских хоров, которые поют в монастыре и его подворьях, хор Валаамского монастыря – профессиональный. В нем трудятся певцы вокальных коллективов и музыкальных театров Санкт-Петербурга. Хор одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом и участвует в праздничных богослужениях на Валаамском подворье в Петербурге.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом - в дом-интернат для инвалидов.