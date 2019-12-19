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Религия и мировоззрение
2019-12-19T15:34+0300
https://ria.ru/20191219/1562596352.html
Хор Валаамского монастыря даст концерт в Москве к 30-летию обители
https://cdn22.img.ria.ru/images/151257/58/1512575840_0:0:3062:1722_1036x0_80_0_0_cd1d6dc92d6bfa47532d364a7f88cebc.jpg
РИА Новости

Хор Валаамского монастыря даст концерт в Москве к 30-летию обители

15:33 19.12.2019 (обновлено: 15:34 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСобор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря
Собор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. К 30-летию Спасо-Преображенского Валаамского монастыря профессиональный хор обители выступит с концертами в столице 19, 20 и 21 декабря.
"Прославленный Хор Валаамского монастыря выступит с новой программой "Мелодии русской души" 19 декабря в Зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. Это будет юбилейный концерт, посвященный 30-летию возрождения Валаамского монастыря", - сообщают организаторы.
В программе – народные и казачьи песни, романсы на стихи Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, песни советских лет на музыку Александры Пахмутовой, Александра Зацепина и других композиторов.
Хор Валаамского монастыря создан в 2005 году по случаю освящения главного храма обители – Спасо-Преображенского собора. В отличие от монашеских хоров, которые поют в монастыре и его подворьях, хор Валаамского монастыря – профессиональный. В нем трудятся певцы вокальных коллективов и музыкальных театров Санкт-Петербурга. Хор одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом и участвует в праздничных богослужениях на Валаамском подворье в Петербурге.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом - в дом-интернат для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит председатель Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
18 декабря, 15:51Религия и мировоззрение
Приложение для Android о Валааме запустили к 30-летию обители
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Религия и мировоззрениеКультураАлександр ЗацепинНовости - Религия и мировоззрениеВозрождениеМихаил ЛермонтовРусская православная церковьСергей ЕсенинШвецияМоскваФинляндиярелигия
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