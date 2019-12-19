Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:41+0300
https://ria.ru/20191219/1562595737.html
Путин заявил, что Россия не планирует создание военного союза с Китаем
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/54/1562595419_0:73:3262:1909_1036x0_80_0_0_e74c09ca1efa3d94c7a271d2bed50fcc.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что Россия не планирует создание военного союза с Китаем

15:28 19.12.2019 (обновлено: 15:41 19.12.2019)
295
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не планирует создание военного союза с Пекином.
"По поводу союзов. У нас нет военного союза с Китаем, и мы не планируем его создавать", - заявил он в ходе большой пресс-конференции.
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе. 15 июня 2019
13 ноября, 07:36
Межгосударственные отношения России и Китая
Путин, выступая на пленарной сессии Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Он отметил, что это кардинально повысит обороноспособность КНР, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия. Как отметил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, система предупреждения о ракетном нападении, которую Россия помогает развернуть Китаю, будет готова своевременно. При этом посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявила, что сотрудничество Китая и России по созданию системы будет способствовать поддержанию стратегического баланса в мире. -0-
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
800007
Обсудить 0
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаЧжан ХаньхуэйДмитрий ПесковВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о создаваемой в Китае системе ракетного предупреждения
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин назвал контрпродуктивным военный союз США, Южной Кореи и Японии
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о причине победы Джонсона на выборах в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Британия заинтересована в развитии связей с Россией, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: Россия имеет право высказываться о ситуации в других странах
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал, кто должен оценивать его роль в истории
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
У России и Японии добрые и доверительные отношения, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал военное сотрудничество США и Японии
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин считает подвигом то, что россияне выдержали в конце 1990-х
Китай
Кандидаты-демократы в США заявили о необходимости противостоять Китаю
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: понятия свободный и суверенный интернет не противоречивы
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин предложил Лукашенко вернуться к ускорению союзной интеграции
Президент Сирии Башар Асад
Асад обсудил с российской делегацией укрепление отношений двух стран
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил о смешанном отношении к закону о семейном насилии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
Лента новостейМолния