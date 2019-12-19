Путин заявил, что Россия не планирует создание военного союза с Китаем

"По поводу союзов. У нас нет военного союза с Китаем, и мы не планируем его создавать", - заявил он в ходе большой пресс-конференции.

Путин, выступая на пленарной сессии Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Он отметил, что это кардинально повысит обороноспособность КНР, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия. Как отметил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, система предупреждения о ракетном нападении, которую Россия помогает развернуть Китаю, будет готова своевременно. При этом посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявила, что сотрудничество Китая и России по созданию системы будет способствовать поддержанию стратегического баланса в мире. -0-