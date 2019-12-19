У России и Японии добрые и доверительные отношения, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия и Россия и Япония поддерживают добрые и доверительные отношения, но решения по мирному договору нет, заявил в четверг на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин

"Можем ли мы, тем не менее, искать выход (в вопросе Курил - ред.)? Можем, и мы это делаем вместе с действующим японским руководством. У нас добрые, доверительные отношения, мы это все подробно и по-честному друг с другом обсуждаем. Есть ли у нас сейчас это решение? Пока нет, но что самое главное? Самое главное то, и я уже об этом говорил, что мы хотим найти это решение", - сказал Путин, отвечая на вопрос японского журналиста.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре. Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.