Путин прокомментировал работу в сфере детской медицины

"Во-первых, у нас здравоохранение бесплатное, так же как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывают частная медицина, но в целом... Поэтому мы и говорим о необходимости существенных изменений в первичном звене здравоохранения. В целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей. В подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности. Это один из способов решения как раз демографических проблем", - сказал Путин.