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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:27+0300
https://ria.ru/20191219/1562595642.html
Путин прокомментировал работу в сфере детской медицины
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РИА Новости

Путин прокомментировал работу в сфере детской медицины

15:27 19.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что работу в первичном звене здравоохранения надо выводить на более высокий уровень, прежде всего, для детей.
"Во-первых, у нас здравоохранение бесплатное, так же как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывают частная медицина, но в целом... Поэтому мы и говорим о необходимости существенных изменений в первичном звене здравоохранения. В целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей. В подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности. Это один из способов решения как раз демографических проблем", - сказал Путин.
По словам президента, необходимо, чтобы к детям было особенное отношение и им уделяли особое внимание. "Мы так и стараемся делать, на самом деле. Сейчас по лекарствам, к примеру, в отдельную категорию, чего раньше не было, вывели детские рецептуры. Это не единственное, что делается", - добавил Путин.
Также президент отметил, что нужно создавать условия для семей с детьми, так как существующих мер недостаточно.
"Нужно повышать уровень жизни людей, добиваться роста уровня заработных плат и реальных доходов населения. Вот от уровня экономики будет зависеть общее настроение людей и планирование семей", - сказал президент.
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