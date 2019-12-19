Путин считает, что в России наступила ситуации внутренней стабильности

"У нас наступила ситуация внутренней стабильности, уверенности в том, что страна будет развиваться стабильным путем и дальше. Вот это наверное самое главное. Экономика кардинально поменялась. Да, осталось еще очень много нерешенных проблем в экономике, очень много", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.