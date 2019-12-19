Путин заявил об устойчивости рубля к колебаниям цен на нефть

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экономика Экономика России адаптировалась к внешним шокам, рубль стал устойчив к колебаниям цен на нефть, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

Путин, отвечая на вопрос о санкциях, которые вводятся в отношении России, отметил, что подобные ограничения, в том числе и в отношении других стран отражаются на мировой экономике и торговле.

"Вот скажем, США вводят ограничения в отношении Китая, это тоже санкции, на самом деле, это отражается на всей мировой экономике. Мировой уровень торговли сразу упал. Если дальше будет продолжаться (ограничение - ред.) и дальше будет падать… И мы от этого тоже страдаем, потому что это отражается на нас и на востребованности наших основных экспортных товаров и так далее", - сказал Путин.