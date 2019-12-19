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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:33+0300
https://ria.ru/20191219/1562595241.html
Путин заявил об устойчивости рубля к колебаниям цен на нефть
https://cdn23.img.ria.ru/images/156259/34/1562593420_0:195:3042:1906_1036x0_80_0_0_664c2551f70eeaee7be8045428bae1f3.jpg
РИА Новости

Путин заявил об устойчивости рубля к колебаниям цен на нефть

15:23 19.12.2019 (обновлено: 15:33 19.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экономика России адаптировалась к внешним шокам, рубль стал устойчив к колебаниям цен на нефть, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.
Путин, отвечая на вопрос о санкциях, которые вводятся в отношении России, отметил, что подобные ограничения, в том числе и в отношении других стран отражаются на мировой экономике и торговле.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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"Вот скажем, США вводят ограничения в отношении Китая, это тоже санкции, на самом деле, это отражается на всей мировой экономике. Мировой уровень торговли сразу упал. Если дальше будет продолжаться (ограничение - ред.) и дальше будет падать… И мы от этого тоже страдаем, потому что это отражается на нас и на востребованности наших основных экспортных товаров и так далее", - сказал Путин.
"Ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой и в связи с возможными колебаниями (цен - ред.) на энергоносители. В этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти", - сказал глава РФ.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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