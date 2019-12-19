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Суд заочно арестовал бежавшего в Лондон банкира Горбунцова
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РИА Новости

Суд заочно арестовал бежавшего в Лондон банкира Горбунцова

15:17 19.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБанкир Герман Горбунцов
Банкир Герман Горбунцов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Банкир Герман Горбунцов. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал известного по многим уголовным делам бизнесмена Германа Горбунцова по обвинению в мошенничестве, рассказала РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Горбунцову меру пресечения в виде заключения под стражу с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ" - рассказала пресс-секретарь.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
О фабуле дела РИА Новости в ГСУ СК РФ сообщать не стали.
Горбунцов - бывший владелец и председатель правления хоккейного клуба "Спартак" из Москвы, также он входил в советы директоров различных российских банков, владел Инкредитбанком и "СТБ Банком". Коммерсант выступал свидетелем по целому ряду уголовных дел в России, а последние годы живет в Лондоне.
Банкир, в частности, фигурировал в делах об убийстве депутата Госдумы Руслана Ямадаева и о покушении на главу Konvers Group Александра Антонова. В марте 2012 года Горбунцов сам стал целью покушения, но выжил.
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Адвокат: банкир Горбунцов готов дать показания по делу НемцоваАдвокат проживающего в Лондоне российского банкира Германа Горбунцова заявил, что российские следователи направили в английскую полицию запрос о допросе его клиента. Адвокат не знает, какая именно информация может заинтересовать следствие.
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