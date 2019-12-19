Суд заочно арестовал бежавшего в Лондон банкира Горбунцова

Адвокат: банкир Горбунцов готов дать показания по делу Немцова Адвокат проживающего в Лондоне российского банкира Германа Горбунцова заявил, что российские следователи направили в английскую полицию запрос о допросе его клиента. Адвокат не знает, какая именно информация может заинтересовать следствие.