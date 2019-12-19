На социальной карте тверичанина изобразят Староволжский мост в Твери

ТВЕРЬ, 19 дек – РИА Новости. На социальную карту жителя Тверской области, выпуск которой начнется в следующем году, будет помещено изображение Староволжского моста в . На социальную карту жителя Тверской области, выпуск которой начнется в следующем году, будет помещено изображение Староволжского моста в Твери в ночное время суток, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вариант изображения выбрали жители региона - за него проголосовало большинство опрошенных 59,1%. Голосование стартовало 13 декабря.

По этой карте, к которой будет привязан единый социальный проездной билет (ЕСПБ), будет осуществляться льготный проезд на всех маршрутах городского транспорта на территории тверской агломерации (Твери и Калининского района) при внедрении новой модели пассажирских перевозок.

На пресс-конференции в Твери губернатор области Игорь Руденя сообщил, что при создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, региональные власти учли все пожелания жителей. Были сохранены все действующие маршруты и восстановлены недостающие.

Оплата проезда по абонементу будет стоить 21 рубль. Тариф при безналичной оплате в транспорте с помощью кредитной карты или социальной карты, которая будет выпущена для жителей тверской агломерации – 25 рублей.