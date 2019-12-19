Путин пообещал решать проблему закредитованности предприятий ОПК

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство РФ, Центральный банк и оборонные предприятия сейчас активно работают над вопросом закредитованности предприятий Правительство РФ, Центральный банк и оборонные предприятия сейчас активно работают над вопросом закредитованности предприятий ОПК , в течение недели должен быть подготовлен окончательный вариант решения проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин

"Вот сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные, речь идет о сотнях миллиардов рублей. Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия, людей, которые в правительстве отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, рассматриваются ли дополнительные меры государственной политики для поддержки и развития конкурентоспособности военного-промышленного комплекса в ближайшей перспективе.

По словам президента, узел этот "развязываемый", и есть вполне рыночные решения.

"Просто не буду забегать вперед, буквально несколько дней назад в очередной раз я собирал коллег по этому вопросу и поручил им в течение недели подготовить уже окончательный вариант нашего решения. Это важный вопрос и для людей, которые работают в "оборонке", и для всей экономики, потому что "оборонка", в известной степени – это локомотив высокотехнологичных отраслей производства. Будем обязательно ее развивать и дальше", - отметил он.

Путин добавил, что развитие "оборонки" идет очень быстрыми, мощными темпами, с использованием последних научных и технологических разработок.