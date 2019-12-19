Путин принесет на встречу в формате СНГ документы о Второй мировой

В сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", в которой утверждается, что Вторая мировая началась из-за подписания Договора о ненападении между Германией и СССР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот документ - очередной виток грубой фальсификации истории, а искажение прошлого недопустимо.

"Вот мы говорим о героических защитниках Брестской крепости. Войска фашистской Германии заняли Брест-Литовск, и потом просто освободили, туда зашла Красная армия. Вы понимаете это или нет? Хочу задать вопрос тем, кто принимает такие резолюции в Европарламенте. Войска Красной армии не захватили эту территорию Польши. Немецкие войска туда зашли, а потом освободили, и вошли советские. Это о чем-то говорит? Завтра у нас встреча в формате СНГ, я хочу своих коллег из стран СНГ познакомить с некоторыми нашими документами. Кому будет интересно, пожалуйста, приходите, послушайте", - сказал Путин.