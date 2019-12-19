Депутат оценила слова Путина об импичменте Трампу

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оценка президента РФ Владимира Путина, данная ситуации с импичментом президенту США Дональду Трампу, абсолютно реалистична, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что импичмент Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы.
"Оценка Владимира Путина абсолютно реалистична. Очевидно, что теперь, после решения палаты представителей конгресса США, переизбрание Трампа в 2020 году предрешено. Шансов у демократов победить практически нет, если только они не предпримут что-то чрезвычайное, как это не раз бывало в американской истории. Будем надеяться, что на сей раз этого не произойдет", - сказала Панина РИА Новости.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
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