Депутат оценила слова Путина об импичменте Трампу

"Оценка Владимира Путина абсолютно реалистична. Очевидно, что теперь, после решения палаты представителей конгресса США, переизбрание Трампа в 2020 году предрешено. Шансов у демократов победить практически нет, если только они не предпримут что-то чрезвычайное, как это не раз бывало в американской истории. Будем надеяться, что на сей раз этого не произойдет", - сказала Панина РИА Новости.