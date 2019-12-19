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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T20:56+0300
https://ria.ru/20191219/1562592877.html
Депутат оценила слова Путина об импичменте Трампу
https://cdn25.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:187:2769:1745_1036x0_80_0_0_63cf4cc6f5c1692d0cfb09ef5d795a90.jpg
РИА Новости

Депутат оценила слова Путина об импичменте Трампу

14:59 19.12.2019 (обновлено: 20:56 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина
Депутат Государственной Думы Елена Панина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы Елена Панина. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оценка президента РФ Владимира Путина, данная ситуации с импичментом президенту США Дональду Трампу, абсолютно реалистична, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что импичмент Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы.
"Оценка Владимира Путина абсолютно реалистична. Очевидно, что теперь, после решения палаты представителей конгресса США, переизбрание Трампа в 2020 году предрешено. Шансов у демократов победить практически нет, если только они не предпримут что-то чрезвычайное, как это не раз бывало в американской истории. Будем надеяться, что на сей раз этого не произойдет", - сказала Панина РИА Новости.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Путь в никуда
Вчера, 18:55
Путь в никуда
2683002
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаГосдума РФВладимир ЗеленскийЕлена ПанинаВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаВ мире
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