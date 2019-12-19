Путин надеется на решение конфликта в Ливии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин считает, что противоборствующим сторонам в Ливии необходимо договориться, кто и как будет управлять страной, эти вопросы будут обсуждаться, в том числе, с европейскими и турецкими партнерами.

"Кто прав, кто виноват, сейчас очень трудно определить, но на наш взгляд, самое правильное было бы - найти такое решение между конфликтующими сторонами, которое позволило бы прекратить боевые действия и договориться о том, кто, как и в рамках каких полномочий будет управлять страной. В Ливии, на мой взгляд, в этом заинтересованы", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с партнерами в Европе. "Я только что обсуждал это по телефону с канцлером ФРГ, с президентом Франции, мы говорили об этом с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом. В ближайшие дни в Москве будет находиться представительная делегация из Турции, которая, в том числе, будет обсуждать и этот вопрос. Надеюсь, мы найдем такие решения, которые будут приняты ливийским народом", - заявил президент России.