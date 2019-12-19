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Лавров: Россия выступает за диалог с Японией по Корейскому полуострову
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РИА Новости

Лавров: Россия выступает за диалог с Японией по Корейскому полуострову

14:34 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва заинтересована в регулярном диалоге с Токио по проблеме Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги.
"Мы заинтересованы в регулярном обмене мнениями с нашими японскими соседями и по другим вопросам, включая ядерную проблему Корейского полуострова, ситуацию с выполнением совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение на Ближнем Востоке и на севере Африки", - сказал Лавров.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
17 декабря, 13:13
Эксперт оценил шансы российско-китайского проекта резолюции по КНДР
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после провала рабочих переговоров в Швеции, когда северокорейская делегация покинула место встречи, заявив, что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими", с рядом новых креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". Несмотря на это, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган заявил в середине декабря, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
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В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты считают тестированием нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.
На этом фоне Россия и Китай подготовили проект резолюции в ООН с призывом к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров по КНДР. Переговоры в таком формате вели в Пекине с 2003 по 2009 годы высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи.
Президент США Дональд Трамп с подписанным совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном документом по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
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Трамп напомнил Ким Чен Ыну об обещании провести денуклеаризацию
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Стивен БиганТосимицу МотэгиКорейский полуостровСергей ЛавровМИД РФКНДРООНЯпонияВ мире
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