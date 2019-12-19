Лавров: Россия выступает за диалог с Японией по Корейскому полуострову

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва заинтересована в регулярном диалоге с Токио по проблеме Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Москва заинтересована в регулярном диалоге с Токио по проблеме Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги

"Мы заинтересованы в регулярном обмене мнениями с нашими японскими соседями и по другим вопросам, включая ядерную проблему Корейского полуострова, ситуацию с выполнением совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение на Ближнем Востоке и на севере Африки", - сказал Лавров.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после провала рабочих переговоров в Швеции, когда северокорейская делегация покинула место встречи, заявив, что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими", с рядом новых креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". Несмотря на это, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган заявил в середине декабря, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР.

В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты считают тестированием нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.