Путин призвал уйти от политически мотивированных действий в экономике

"Мы неоднократно обсуждали эту тему. Есть разные, но примерно сводящиеся к одному и тому же оценки последствий этих санкций для всех участников этого малоприятного процесса… Так что лучше, конечно, избавиться от политически мотивированных ограничений в области экономической деятельности. Это наносит колоссальной ущерб мировой торговле и мировой экономике", - подчеркнул он, добавив, что Россия выступает за "полную нормализацию" отношений с Евросоюзом.