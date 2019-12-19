Лавров обсудил с главой МИД Японии азиатский сегмент ПРО США

"Мы заинтересованы во всемерном развитии сотрудничества с Японией по внешнеполитической проблематике, по международным, региональным сюжетам. Особый интерес представляет, конечно же, диалог по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по вопросам, которые связаны с дискуссиями, разворачивающимися вокруг архитектуры безопасности в этом регионе. И, конечно же, мы не могли не коснуться сегодня тех проблем, которые возникают с созданием азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США, в чем участвует и Япония", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Японии.