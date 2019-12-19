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Лавров обсудил с главой МИД Японии азиатский сегмент ПРО США
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Японии азиатский сегмент ПРО США

14:29 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги развертывание азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США.
"Мы заинтересованы во всемерном развитии сотрудничества с Японией по внешнеполитической проблематике, по международным, региональным сюжетам. Особый интерес представляет, конечно же, диалог по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по вопросам, которые связаны с дискуссиями, разворачивающимися вокруг архитектуры безопасности в этом регионе. И, конечно же, мы не могли не коснуться сегодня тех проблем, которые возникают с созданием азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США, в чем участвует и Япония", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Японии.
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В 2017 году Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года.
Такое решение вызвало явно негативную реакцию Москвы. Японская сторона настаивает, что размещение Aegis Ashore не представляет угрозу для России.
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД РФМИД Японии‎ЯпонияСШАВ мире
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