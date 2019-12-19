Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:55+0300
https://ria.ru/20191219/1562589743.html
Путин отметил, что российская экономика адаптировалась к внешним шокам
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/88/1562588802_0:0:2912:1638_1036x0_80_0_0_cb89317eb95a9f5fb61ecad1ed210fa9.jpg
РИА Новости

Путин отметил, что российская экономика адаптировалась к внешним шокам

14:27 19.12.2019 (обновлено: 15:55 19.12.2019)
285
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Экономика России адаптировалась к внешним шокам, рубль стал устойчив к колебаниям цен на нефть, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.
Путин, отвечая на вопрос о санкциях, которые вводятся в отношении России, отметил, что подобные ограничения, в том числе и в отношении других стран отражаются на мировой экономике и торговле.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 13:41Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
"Вот скажем, США вводят ограничения в отношении Китая, это тоже санкции, на самом деле, это отражается на всей мировой экономике. Мировой уровень торговли сразу упал. Если дальше будет продолжаться (ограничение - ред.) и дальше будет падать… И мы от этого тоже страдаем, потому что это отражается на нас и на востребованности наших основных экспортных товаров и так далее", - сказал Путин.
"Ничего хорошего в этом нет, но наша экономика, это я могу совершенно с полной ответственностью заявить, адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой и в связи с возможными колебаниями (цен - ред.) на энергоносители. В этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти", - сказал глава РФ.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент и 1895 журналистов: большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
462007
Обсудить 2
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил об устойчивости рубля к колебаниям цен на нефть
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин рассказал о достижениях реальной экономики России за десятилетие
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин призвал уйти от политически мотивированных действий в экономике
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил ситуацию с политической конкуренцией в России
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин считает, что ситуация с реализацией нацпроектов нормальная
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал взыскание трех миллиардов долларов c "Газпрома"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил, что пересматривать нацпроекты не нужно
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин считает необходимым развивать БАМ-Транссиб
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин считает, что в России наступила ситуации внутренней стабильности
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о создаваемой в Китае системе ракетного предупреждения
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал военное сотрудничество США и Японии
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Миронов прокомментировал слова Путина о президентских сроках
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Газораспределительная станция
"Газпром" и "Оператор ГТС Украины" проведут переговоры в субботу
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03СМИ: ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
Лента новостейМолния