Путин оценил ситуацию с политической конкуренцией в России

"Что касается политической конкуренции - у нас зарегистрировано 54 партии, четыре из них находятся в состоянии ликвидации, 50 - это нормально. Из них 12 действуют на федеральном уровне, я считаю, что это вполне соответствует требованиям, связанным с политической конкуренцией", - сказал Путин на большой пресс-конференции.