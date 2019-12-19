Пресс-конференция о результатах работы обсерватории "Спектр-РГ"

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20 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, в ходе которой будут представлены прорывные результаты работы космической астрофизической обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма".