Пресс-конференция о результатах работы обсерватории "Спектр-РГ"

Участники:
- генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий РОГОЗИН;
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ.
Обсерватория была успешно выведена на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" в июле 2019 года. В настоящее время "Спектр-РГ" находится в точке Лагранжа L2 на расстоянии 1,5 млн км от Земли и передает уникальные снимки неизвестных ранее космических объектов, которые позволят ученым понять природу темной материи, других космологических задач и нашей Вселенной.
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- генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий РОГОЗИН;
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ.
Обсерватория была успешно выведена на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" в июле 2019 года. В настоящее время "Спектр-РГ" находится в точке Лагранжа L2 на расстоянии 1,5 млн км от Земли и передает уникальные снимки неизвестных ранее космических объектов, которые позволят ученым понять природу темной материи, других космологических задач и нашей Вселенной.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/