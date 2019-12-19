Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:07+0300
https://ria.ru/20191219/1562587663.html
Депутат: базовая ставка зарплаты врачей должна выражаться в деньгах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3dec9121448aa6712d68e5e0ead1e844.jpg
РИА Новости

Депутат: базовая ставка зарплаты врачей должна выражаться в деньгах

14:07 19.12.2019
53
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Формирование оплаты труда врачей должно быть прозрачным и понятным для всех, а базовая ставка должна выражаться в деньгах, а не в процентах, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что зарплату врачей в РФ можно увеличить, повысив базовую ставку по всей стране и оставив надбавки. Также, по словам президента, нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам.
"На мой взгляд, формирование оплаты труда должно быть прозрачным и понятным для всех. К тому же базовая ставка должна выражаться в деньгах, чтобы была понятная конкретная сумма, а не в процентах. В целом, подобная система должна чем-то напоминать систему оплаты труда госслужащих, где есть четкое формирование оплаты", - сказал Менделевич РИА Новости.
"К тому же, на мой взгляд, нужно стимулировать врачей больше заниматься профилактикой заболеваний у населения и привязать финансирование медицинских учреждений к числу здоровых, а не больных людей в зоне их ответственности", - считает парламентарий.
Он также отметил, что вопрос о возврате к единой системе тарификации – важнейший в отрасли. По его словам, сейчас оплата труда полностью регулируется главным врачом, что приводит к перекосам. Депутат пояснил, что зачастую, медработники в одном городе могут получать абсолютно разную заработную плату за одну и ту же работу. Кроме этого, разнится заработная плата в регионах.
Врач
14 ноября, 22:21
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
Зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль напомнил, что в советские времена работала система тарификации, причем не только в медицине, но и во всех других отраслях.
"Выплаты начислялись за реальные заслуги - стаж, достижения, ученые степени и так далее. Это была мотивация повышать свой профессионализм. А я считаю, что если опыт положителен, им надо пользоваться, разумеется, с поправкой на современные реалии. Чем плох принцип "каждому - по труду"? Я думаю, это справедливый принцип. Особенно это касается сельских врачей, у которых одни из самых низких зарплат. И думаю, что президент говорит нам именно о том, что надо найти наконец-то надежный способ оценивать работу людей по заслугам. Это будет правильным ответом запросу на справедливость, который не первый год формируется в нашем обществе", - сказал Огуль агентству.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 12:36Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин рассказал о способах увеличить зарплаты врачей
000010
Обсудить 0
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаБорис МенделевичЛеонид ОгульГосдума РФВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин напомнил о чистках в 1937 году
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о способах увеличить зарплаты врачей
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
В Минтруде планируют вдвое сократить время перечисления маткапитала
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил ситуацию с политической конкуренцией в России
Сотрудники ДПС на Лубянской площади, где у здания ФСБ произошла стрельба
Москалькова соболезнует семье погибшего при стрельбе на Лубянке
Вид на поселок Газ-Сале
Как выживает село на Ямале, где 80 процентов домов признаны аварийными
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал работу в сфере детской медицины
Сливочное масло
Врач рассказала, кому нельзя есть сливочное масло
Владимир, Золотые ворота ночью
"Т Плюс" планирует перейти на "альткотельную" во Владимире в 2020 году
Виды Перми
"Т Плюс" рассчитывает в 2020 году перевести Пермь на "альткотельную"
Автоугонщик
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты оценили заявления Путина об отношениях с Украиной
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал, где стороны конфликта могут брать военную технику
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин назвал фундаментальную ошибку советских вождей
Предновогодняя торговля
Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
Лента новостейМолния