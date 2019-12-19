Депутат: базовая ставка зарплаты врачей должна выражаться в деньгах

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Формирование оплаты труда врачей должно быть прозрачным и понятным для всех, а базовая ставка должна выражаться в деньгах, а не в процентах, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что зарплату врачей в РФ можно увеличить, повысив базовую ставку по всей стране и оставив надбавки. Также, по словам президента, нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам.
"На мой взгляд, формирование оплаты труда должно быть прозрачным и понятным для всех. К тому же базовая ставка должна выражаться в деньгах, чтобы была понятная конкретная сумма, а не в процентах. В целом, подобная система должна чем-то напоминать систему оплаты труда госслужащих, где есть четкое формирование оплаты", - сказал Менделевич РИА Новости.
"К тому же, на мой взгляд, нужно стимулировать врачей больше заниматься профилактикой заболеваний у населения и привязать финансирование медицинских учреждений к числу здоровых, а не больных людей в зоне их ответственности", - считает парламентарий.
Он также отметил, что вопрос о возврате к единой системе тарификации – важнейший в отрасли. По его словам, сейчас оплата труда полностью регулируется главным врачом, что приводит к перекосам. Депутат пояснил, что зачастую, медработники в одном городе могут получать абсолютно разную заработную плату за одну и ту же работу. Кроме этого, разнится заработная плата в регионах.
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Зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль напомнил, что в советские времена работала система тарификации, причем не только в медицине, но и во всех других отраслях.
"Выплаты начислялись за реальные заслуги - стаж, достижения, ученые степени и так далее. Это была мотивация повышать свой профессионализм. А я считаю, что если опыт положителен, им надо пользоваться, разумеется, с поправкой на современные реалии. Чем плох принцип "каждому - по труду"? Я думаю, это справедливый принцип. Особенно это касается сельских врачей, у которых одни из самых низких зарплат. И думаю, что президент говорит нам именно о том, что надо найти наконец-то надежный способ оценивать работу людей по заслугам. Это будет правильным ответом запросу на справедливость, который не первый год формируется в нашем обществе", - сказал Огуль агентству.
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