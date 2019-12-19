Депутат: базовая ставка зарплаты врачей должна выражаться в деньгах

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Формирование оплаты труда врачей должно быть прозрачным и понятным для всех, а базовая ставка должна выражаться в деньгах, а не в процентах, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Формирование оплаты труда врачей должно быть прозрачным и понятным для всех, а базовая ставка должна выражаться в деньгах, а не в процентах, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что зарплату врачей в РФ можно увеличить, повысив базовую ставку по всей стране и оставив надбавки. Также, по словам президента, нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам.

"На мой взгляд, формирование оплаты труда должно быть прозрачным и понятным для всех. К тому же базовая ставка должна выражаться в деньгах, чтобы была понятная конкретная сумма, а не в процентах. В целом, подобная система должна чем-то напоминать систему оплаты труда госслужащих, где есть четкое формирование оплаты", - сказал Менделевич РИА Новости.

"К тому же, на мой взгляд, нужно стимулировать врачей больше заниматься профилактикой заболеваний у населения и привязать финансирование медицинских учреждений к числу здоровых, а не больных людей в зоне их ответственности", - считает парламентарий.

Он также отметил, что вопрос о возврате к единой системе тарификации – важнейший в отрасли. По его словам, сейчас оплата труда полностью регулируется главным врачом, что приводит к перекосам. Депутат пояснил, что зачастую, медработники в одном городе могут получать абсолютно разную заработную плату за одну и ту же работу. Кроме этого, разнится заработная плата в регионах.

Зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль напомнил, что в советские времена работала система тарификации, причем не только в медицине, но и во всех других отраслях.