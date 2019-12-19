Путин сравнил интеграцию в рамках ЕврАзЭс и Союзного государства

"Много сделано в рамках Евразийского экономического союза. В чем-то даже в сфере экономики интеграция в рамках ЕврАзЭС, она больше, чем в рамках Союзного государства. Именно поэтому мы и приняли решение с Александром Григорьевичем (Лукашенко) вернуться к этому и посмотреть, что же можно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства", - рассказал Путин.