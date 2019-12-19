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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:28+0300
https://ria.ru/20191219/1562587290.html
Путин оценил деятельность Союзного государства
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/65/1562586527_0:114:2892:1741_1036x0_80_0_0_fa1ffc6c18c5ee6941067da329bb3730.jpg
РИА Новости

Путин оценил деятельность Союзного государства

14:03 19.12.2019 (обновлено: 14:28 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Создание Союзного государства было правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, по-моему, то же самое, что украинский и русский, - это почти одно и то же, в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад", - рассказал Путин.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
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По мнению президента, определенные достижения в этой области есть, особенно в социальной сфере.
"Но решения, которые были в свое время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своем большинстве, основополагающие решения, не были реализованы. Просто там 90% не сделано по каждому из вопросов", - добавил Путин.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаСоюзное государствоВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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