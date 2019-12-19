Путин оценил деятельность Союзного государства

"Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, по-моему, то же самое, что украинский и русский, - это почти одно и то же, в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад", - рассказал Путин.