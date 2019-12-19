Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о слове "подряд" в формулировке о президентском сроке в Конституции РФ.
Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится формулировка о сроках полномочий главы государства, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
"Если кто сомневался, пойдет ли Начальник на еще один президентский срок. Не пойдет", - написала она в Twitter.