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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:06+0300
https://ria.ru/20191219/1562587210.html
Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/155867/93/1558679330_0:9:3034:1716_1036x0_80_0_0_37aaf2b1e81020660af3e8d9caae9736.jpg
РИА Новости

Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции

14:02 19.12.2019 (обновлено: 15:06 19.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о слове "подряд" в формулировке о президентском сроке в Конституции РФ.
Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится формулировка о сроках полномочий главы государства, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".

"Если кто сомневался, пойдет ли Начальник на еще один президентский срок. Не пойдет", - написала она в Twitter.

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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаТелеканал RTРоссия сегодняМаргарита СимоньянВладимир ПутинМоскваРоссияПолитика
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