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Смоленская область
Смоленская область
2019-12-19T13:43+0300
https://ria.ru/20191219/1562585363.html
Смоленская облдума приняла бездефицитный бюджет на 2020 год
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РИА Новости

Смоленская облдума приняла бездефицитный бюджет на 2020 год

13:43 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СМОЛЕНСК, 19 дек – РИА Новости. Депутаты Смоленской областной думы одобрили проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
В первом чтении проект основного финансового закона области был принят 14 ноября. После этого в документ был внесен ряд поправок.

"Согласно уточненным параметрам, доходы областного бюджета на 2020 год зафиксированы на отметке 50,9 миллиарда рублей – это на 2,1 миллиарда больше первоначальной цифры. Увеличения этого показателя удалось достичь, в первую очередь, за счет получения дополнительных денежных средств из федерального бюджета. При этом планируется, что главный финансовый документ в будущем году будет исполнен без профицита или дефицита – объем расходов полностью равен объему доходов", - сообщает пресс-служба областной администрации.

В пресс-службе особо отметили, что региональный бюджет в следующем году по-прежнему сохранит свою социальную направленность. Порядка 62% или свыше 31 миллиарда рублей расходов приходится на отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, туризм и др). Кроме того, при формировании бюджета сохранены все меры социальной поддержки смолян. На реализацию 122 социальных обязательств планируется направить 9,5 миллиарда рублей – на 600 миллионов рублей больше по сравнению с первым чтением.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
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Смоленская областьЭкономика
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