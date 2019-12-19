Смоленская облдума приняла бездефицитный бюджет на 2020 год

"Согласно уточненным параметрам, доходы областного бюджета на 2020 год зафиксированы на отметке 50,9 миллиарда рублей – это на 2,1 миллиарда больше первоначальной цифры. Увеличения этого показателя удалось достичь, в первую очередь, за счет получения дополнительных денежных средств из федерального бюджета. При этом планируется, что главный финансовый документ в будущем году будет исполнен без профицита или дефицита – объем расходов полностью равен объему доходов", - сообщает пресс-служба областной администрации.