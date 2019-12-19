Пресс-конференция детского омбудсмена Анны Кузнецовой

Во время мероприятия речь пойдет об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в субъектах РФ, а также о задачах на 2020 год, в том числе о совершенствовании постинтернатного сопровождения детей-сирот, развитии и повышении качества паллиативной медицинской помощи детям в России, профилактике преступлений против несовершеннолетних.
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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
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