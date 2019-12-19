Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T13:42+0300
https://ria.ru/20191219/1562585201.html
Пресс-конференция детского омбудсмена Анны Кузнецовой
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция детского омбудсмена Анны Кузнецовой

13:42 19.12.2019
6
24 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны КУЗНЕЦОВОЙ.
Во время мероприятия речь пойдет об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в субъектах РФ, а также о задачах на 2020 год, в том числе о совершенствовании постинтернатного сопровождения детей-сирот, развитии и повышении качества паллиативной медицинской помощи детям в России, профилактике преступлений против несовершеннолетних.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
100000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Бездомные собаки на улице
На работу с безнадзорными животными в МО выделят 176 миллионов рублей
Соты в руках пчеловода
В Подмосковье начнут законодательно контролировать пчеловодство
Ольга Баталина
Лишение родительских прав должно стать крайней мерой, считает депутат
Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике
В Тюменской области более 20 человек заболели корью
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК создали подразделение для борьбы с IT-преступлениями
Татьяна Голикова
Голикова назвала основные причины социального сиротства
Журналист с плакатом Домашнее насилие во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Путин призвал спокойно обсуждать законопроект о домашнем насилии
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил об эффективности служб внутренней безопасности в органах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Генпрокурор поручил усилить надзор на железнодорожных объектах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
В России с начала года предотвратили 33 теракта, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил о смешанном отношении к закону о семейном насилии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Володин заявил о возобновлении парламентских контактов с Британией
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин призвал спецслужбы бескомпромиссно пресекать призывы к насилию
Беременная девушка
Репродуктолог рассказала об успешности процедур ЭКО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
Лента новостейМолния