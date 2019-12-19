Путин рассказал, где стороны конфликта могут брать военную технику

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Во многих горячих точках есть военная техника, которая может попадать от симпатизирующих стран, но это уже собственность сторон, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Мне все время задают вопрос - откуда у них (в Донбассе - ред.) танки, тяжелая артиллерия. Во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они их берут? От тех структур и государств, которые им симпатизируют", - сказал Путин.
"Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это ваше внимание", - отметил глава государства.
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