Путин рассказал, где стороны конфликта могут брать военную технику

"Мне все время задают вопрос - откуда у них (в Донбассе - ред.) танки, тяжелая артиллерия. Во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они их берут? От тех структур и государств, которые им симпатизируют", - сказал Путин.