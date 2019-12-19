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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:37+0300
https://ria.ru/20191219/1562584669.html
Путин рассказал, где стороны конфликта могут брать военную технику
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/90/1562579027_0:0:2869:1615_1036x0_80_0_0_ac22e56195260359b3ca677f4e942845.jpg
РИА Новости

Путин рассказал, где стороны конфликта могут брать военную технику

13:37 19.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Во многих горячих точках есть военная техника, которая может попадать от симпатизирующих стран, но это уже собственность сторон, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Мне все время задают вопрос - откуда у них (в Донбассе - ред.) танки, тяжелая артиллерия. Во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия,  причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они их берут? От тех структур и государств, которые им симпатизируют", - сказал Путин.
"Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это ваше внимание", - отметил глава государства.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
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