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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-19T13:42+0300
https://ria.ru/20191219/1562584066.html
Путилин: социальная сфера остается приоритетом для липецких депутатов
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РИА Новости

Путилин: социальная сфера остается приоритетом для липецких депутатов

13:32 19.12.2019 (обновлено: 13:42 19.12.2019)
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© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовПредседатель регионального парламента Павел Путилин
Председатель регионального парламента Павел Путилин
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
О приоритетах в работе Липецкого областного Совета депутатов в уходящем году РИА Новости рассказал председатель регионального парламента Павел Путилин:
- Павел Иванович, чем вам запомнился 2019 год?
- Это был год масштабных проектов, ремонтов и реконструкций. Сколько парков привели в порядок, общественных территорий, мест отдыха! Сколько новых спортплощадок появилось, ФАПов и ДК открылось в селах! И что радует - в этих проектах активно задействованы сами жители: они формируют план работ, контролируют их ход и качество.
Очень важным год был для региона и в политическом плане. Состоялись выборы главы администрации области. Липчане поддержали кандидата от партии "Единая Россия" Игоря Артамонова, и явка была высокой. Но такое доверие должно и впредь поддерживаться конкретными делами и решениями, направленными на то, чтобы люди жили лучше.
Сегодня законодательно созданы все условия для успешного развития экономики региона, для привлечения инвесторов, для создания новых рабочих мест. В то же время особое внимание мы уделяли "Социальному кодексу", формированию новых мер поддержки жителей – сейчас их более 150 видов.
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Среди важнейших решений этого года я бы назвал предоставление единовременной соцвыплаты врачам дефицитных специальностей в размере миллиона рублей. Кроме того, в связи с сохраняющейся нехваткой врачей и медработников среднего звена увеличился размер ежемесячной денежной компенсации за наем жилья врачам дефицитных специальностей и фельдшерам скорой помощи с 4 тысяч до 10-15 тысяч рублей. Многое сделано и для пациентов. Так, мы расширили перечень социальных услуг, предоставляемых учреждениями соцзащиты в полустационарной форме. В частности, я говорю о бесплатном дневном пребывании в так называемых "дедсадах". Для граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, сократили время и траты на дорогу.
- То есть основной упор в вашей работе - на социальную сферу...
- Социальная сфера по-прежнему остается безусловным приоритетом. Ежегодно на нее направляется 60% бюджета области. На 2020 год это свыше пяти миллиардов рублей. При этом меняется сама концепция предоставления соцуслуг. Если раньше главное было просто поддержать людей в трудной жизненной ситуации, то сейчас важно стимулировать их находить выход из таких ситуаций. Думаю, за такой концепцией - будущее социальной политики региона.
Кроме того, сегодня есть задача сделать социальную помощь более адресной, точечной. На последней сессии областного Совета депутатов было принято несколько региональных законов для стимулирования граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации, в том числе, через соцконтракт.
Экономика области растет, благодаря чему мы не только выполняем соцобязательства перед жителями, но и направляем дополнительные средства на создание комфортной среды и развитие социальной инфраструктуры. В 2020 году самыми масштабными расходами станут статьи, влияющие на качество жизни людей. Мы продолжим поэтапное повышение оплаты труда бюджетникам, увеличатся вложения в здравоохранение.
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- На что еще пойдут бюджетные средства в 2020 году?
- Значительную долю в структуре расходов составляет так называемый бюджет развития, средства которого планируется направить на развитие транспортной системы, дорожно-уличной сети, коммунальной инфраструктуры. Муниципалитеты получат еще больше отремонтированных дорог, поликлиник, школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры и спортивных объектов. Значительное финансирование получит и аграрный сектор.
- Занимаются ли депутаты проблемами молодежи?
- Вопросы защиты подрастающего поколения – они у нас на особом контроле. Мы тщательно следим за ситуацией с детской и подростковой преступностью, а также случаями преступлений против детей. С 2008 года у нас действует закон "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области". Результаты значительные: в 2,5 раза уменьшилось число преступлений, в 2,9 раза - количество несовершеннолетних, которые идут на преступные деяния, в 6,6 раза сократилось количество судимых несовершеннолетних, которые пошли на преступление повторно. Но останавливаться на этом нельзя. Практика показывает, что одна из главных причин формирования девиантного поведения детей и подростков - семейное неблагополучие. В Липецкой области имели место случаи, когда механизмы раннего выявления неблагополучных семей не срабатывали. Нередко за многочисленными справками, отчетами и докладами те, кому по долгу службы положено защищать интересы семьи и детей, перестают видеть их реальные проблемы. Органы власти должны быть не просто статистами, фиксирующими результаты противоправного поведения детей и подростков, - они должны работать на опережение и предупреждать их совершение.
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Мы проводим большую работу по правовому просвещению молодежи. Это и наш социальный проект "Правовое кино" - за четыре года в нем приняли участие более четырех тысяч школьников и студентов, и проект "Деловые игры", который 13 лет реализуется облсоветом совместно с прокуратурой области и Молодежным парламентом. На этой площадке формируется профессиональное и дружественное сообщество начинающих юристов.
Что касается Молодежного парламента, в него входят 40 молодых представителей общественных объединений, партий, взглядов и интересов. Такая консолидация дает результаты. Идеи, впервые прозвучавшие на сессиях Молодежного парламента, не раз ложились в основу законотворческой деятельности липецких парламентариев. Так, у нас приняты законы о запрете спайсов, об ограничении розничной продажи энергетиков - впервые с этими инициативами выступили именно молодые депутаты. А последняя инициатива нашей молодежи - о принятии федерального закона о приемных семьях для пожилых людей - получила высокую оценку на конкурсе "Моя законотворческая инициатива" на федеральном уровне!
- Какие еще важные решения для области были приняты в уходящем году?
- Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Липецка. Хорошая новость для горожан! Это защитная и охранная зоны с ограниченным режимом природопользования и другой хозяйственной деятельности. Решение позволит сохранить леса вокруг Липецка, что благоприятно отразится на экологической обстановке. Учитывая промышленную загруженность областного центра, ежегодное увеличение транспорта на наших дорогах и негативное влияние всех этих факторов на атмосферу, создание такого зеленого пояса очень актуально.
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- Год стал юбилейным для Липецкого областного совета депутатов, ему исполнилось 25 лет. Какие основные итоги работы Заксобрания за эти годы вы бы назвали?
- За этот срок от оперативных и во многом тактических решений первых созывов мы планомерно перешли к реализации комплексной долгосрочной стратегии развития Липецкой области. Первым депутатам пришлось работать в непростые времена для всей страны. Разваливались промышленные предприятия, черная полоса наступила в сельском хозяйстве. Большинство депутатов выступило за поддержку ведущих предприятий области. Преференции были небольшими, но позволили заводам продержаться. Не остался без помощи строительный комплекс, получил софинансирование АПК.
Депутаты всех созывов заложили основы и приумножили традиции парламентской деятельности. Ее неизменным приоритетом является ответственность за принимаемые решения перед жителями региона, обеспечение их благополучия.
За четверть века региональный парламент принял более двух тысяч законов и более восьми тысяч постановлений. Депутаты одобрили законы, которые оказали сильное влияние на экономическое развитие области. В их числе, к примеру, законодательный пакет по развитию особых экономических зон и индустриальных парков. Сегодня Липецкая область - регион с высокой инвестиционной привлекательностью для российского и иностранного бизнеса. У нас успешно развиваются региональные экономические зоны - уже на девяти муниципальных территориях. С учетом майских указов президента скорректированы приоритеты Стратегии социально-экономического развития области. Поставлена задача в течение ближайших пяти лет увеличить доходы жителей на треть, снизить долю бедного населения, а также повысить продолжительность жизни липчан.
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Липецкая областьИнфраструктураИнвестицииБюджетЛипецкая областьОбщество
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