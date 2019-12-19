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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:45+0300
https://ria.ru/20191219/1562583741.html
Путин не видит смысла в правовой оценке роли Горбачева в распаде СССР
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РИА Новости

Путин не видит смысла в правовой оценке роли Горбачева в распаде СССР

13:29 19.12.2019 (обновлено: 13:45 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в правовой оценке роли экс-президента Михаила Горбачева в распаде СССР, отметив, что все вопросы территориальной целостности решены.
"Что касается правовой оценки, там действий Горбачева либо кого-то другого, ну я не знаю, что это даст. Что это даст, я не понимаю, с точки зрения территориальной целостности - там все вопросы у нас решены, все документы подписаны. Чем поможет правовая оценка их действий, я не очень понимаю", - сказал он на большой пресс-конференции.
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Говоря о конституции и идеологии в ней, президент отметил, что советская конституция была крайне идеологизирована, и содержала только одну идеологию - идеологию компартии.
"Понятно, к чему это привело, я уже сказал. В том числе это один из пусковых крюков, один из триггеров развала единого государства, потому что не стало партии - она начала трещать изнутри - и за ней посыпалась вся страна", - пояснил президент.
Он добавил, что, по его мнению, в современном демократическом обществе возможна только одна идеология - патриотизм. "Это должно быть деполитизировано, но направлено на укрепление внутренних основ российского государства", - отметил президент.
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Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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