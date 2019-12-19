Путин не видит смысла в правовой оценке роли Горбачева в распаде СССР

"Что касается правовой оценки, там действий Горбачева либо кого-то другого, ну я не знаю, что это даст. Что это даст, я не понимаю, с точки зрения территориальной целостности - там все вопросы у нас решены, все документы подписаны. Чем поможет правовая оценка их действий, я не очень понимаю", - сказал он на большой пресс-конференции.