Путин: украинская оппозиция начала наносить удары по Зеленскому

Во вторник и среду в центре Киева проходило несколько акций, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Во вторник между митингующими и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что во время столкновений пострадали 23 правоохранителя, 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. На четверг также анонсировали продолжение акций.