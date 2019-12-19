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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:10+0300
https://ria.ru/20191219/1562582596.html
Россия заинтересована в сохранении отношений с США, заявил Путин
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/24/1562582410_0:0:2860:1609_1036x0_80_0_0_304d84e993e94104ba2ff4467db2a004.jpg
РИА Новости

Россия заинтересована в сохранении отношений с США, заявил Путин

13:21 19.12.2019 (обновлено: 14:10 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии и сохранении отношений с США вне зависимости от того, кто у власти в Белом доме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы тем не менее заинтересованы в развитии и поддержании отношений с Соединенными Штатами и будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме, кто контролирует обе палаты Конгресса США", - сказал он на пресс-конференции в четверг.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.
Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 13:18Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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