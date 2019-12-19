Россия заинтересована в сохранении отношений с США, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии и сохранении отношений с США вне зависимости от того, кто у власти в Белом доме, заявил президент РФ Россия заинтересована в развитии и сохранении отношений с США вне зависимости от того, кто у власти в Белом доме, заявил президент РФ Владимир Путин

"Мы тем не менее заинтересованы в развитии и поддержании отношений с Соединенными Штатами и будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме, кто контролирует обе палаты Конгресса США", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.

Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.