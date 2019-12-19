Путин считает, что США наносят серьезные удары Украине

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Западные силы вроде бы поддерживают Киев, но в то же время наносят серьезные удары, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Вроде как поддерживают (западные силы - ред.) нынешний украинский режим и его руководство, а в то же время, на мой взгляд, наносят серьезные удары", - отметил Путин.