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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:55+0300
https://ria.ru/20191219/1562582493.html
Путин рассказал о влиянии санкций США на двусторонние отношения
https://cdn22.img.ria.ru/images/156258/13/1562581370_0:0:2977:1674_1036x0_80_0_0_f37738c233f59170e9dfaecb6021e2e1.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о влиянии санкций США на двусторонние отношения

13:20 19.12.2019 (обновлено: 13:55 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Санкции конгресса США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией, Москва будет зеркально отвечать на них, заявил на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.
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Мнение: "фатальные санкции", которые обещают США, сильно запоздалиВ сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал заявление сенаторов, назвав его "ритуальным".
"Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений. Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все. Ничего хорошего в этом нет. Это абсолютно недружественные акты в отношении России", - сказал Путин.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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