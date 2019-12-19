Путин рассказал о влиянии санкций США на двусторонние отношения

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Санкции конгресса США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией, Москва будет зеркально отвечать на них, заявил на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.
"Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений. Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все. Ничего хорошего в этом нет. Это абсолютно недружественные акты в отношении России", - сказал Путин.