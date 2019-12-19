Россия будет зеркально отвечать на санкции США, заявил Путин

"Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений. Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все. Ничего хорошего в этом нет. Это абсолютно недружественные акты в отношении России", - сказал Путин.