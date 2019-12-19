Камчатка получит в 2021 году новое грузопассажирское судно

"Камчатский край – один из немногих субъектов России, который сегодня активно строит суда и гражданского, и военного, и промышленного назначения. Мы заинтересованы в пополнении флота и прилагаем для этого максимальные усилия. Наша цель – обеспечение стабильного, социально и экономически востребованного морского сообщения", – процитировал собеседник агентства слова губернатора Владимира Илюхина.