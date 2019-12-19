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Камчатский край
Камчатский край
2019-12-19T13:12+0300
https://ria.ru/20191219/1562581753.html
Камчатка получит в 2021 году новое грузопассажирское судно
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РИА Новости

Камчатка получит в 2021 году новое грузопассажирское судно

13:12 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. На Окской судоверфи в Нижегородской области заложено судно "Анатолий Чернеев" ледового класса Ice2, которое будет перевозить пассажиров и грузы между полуостровом Камчатка, Командорскими и Курильскими островами, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
По его словам, сдать грузопассажирское судно планируется в 2021 году. "Анатолий Чернеев" сможет перевозить до 34 пассажиров и 780 тонн грузов. На борту предусмотрены комната матери и ребенка, детская игровая зона, столовая, обычные двухместные каюты, а также люкс и полулюкс.

"Камчатский край – один из немногих субъектов России, который сегодня активно строит суда и гражданского, и военного, и промышленного назначения. Мы заинтересованы в пополнении флота и прилагаем для этого максимальные усилия. Наша цель – обеспечение стабильного, социально и экономически востребованного морского сообщения", – процитировал собеседник агентства слова губернатора Владимира Илюхина.

По информации пресс-службы, стоимость строительства судна составляет 1,3 миллиарда рублей.
Также в 2021 году судостроительный завод в Керчи должен сдать автопассажирский паром для связи Камчатки с портами Дальнего Востока. Заказчиком строительства обоих судов является ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта".
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