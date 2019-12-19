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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:35+0300
https://ria.ru/20191219/1562581708.html
Путин заявил, что Рамзан Кадыров ежедневно подвергается опасности
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/95/1562579501_155:0:2530:1336_1036x0_80_0_0_88fb7a3058724e8371a0ebd8f9c59138.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что Рамзан Кадыров ежедневно подвергается опасности

13:12 19.12.2019 (обновлено: 13:35 19.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отец которого Ахмат Кадыров, погиб от рук террористов, до сих пор ежедневно подвергается опасности.
Ранее Путин рассказал, что первый глава Чечни Ахмат Кадыров сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию.
"Действующий президент (Чечни - ред.), его (Ахмата Кадырова - ред.) сын ведь до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Президент также рассказал, что Рамзан Кадыров лично принимает участие в различного рода боевых операциях, хотя Путин ему это запрещал.
"Я указов о награждении Героем России... просто так не подписываю", - добавил Путин, комментируя получение Кадыровым этой награды.
Ранее на заседании Совета по правам человека под председательством президента РФ Владимира Путина режиссер Александр Сокуров заявил о необходимости пересмотреть присвоение звания Героя России, заметив, "как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы". Путин на это возразил, что называться Героем России достоин тот, кто, "вне зависимости от служебного положения, встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь".
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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