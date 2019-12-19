Путин заявил, что Рамзан Кадыров ежедневно подвергается опасности

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отец которого Ахмат Кадыров, погиб от рук террористов, до сих пор ежедневно подвергается опасности.

Ранее Путин рассказал, что первый глава Чечни Ахмат Кадыров сам пришел к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и погиб от рук террористов не только за Чечню, но и за Россию.

"Действующий президент (Чечни - ред.), его (Ахмата Кадырова - ред.) сын ведь до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Президент также рассказал, что Рамзан Кадыров лично принимает участие в различного рода боевых операциях, хотя Путин ему это запрещал.

"Я указов о награждении Героем России... просто так не подписываю", - добавил Путин, комментируя получение Кадыровым этой награды.