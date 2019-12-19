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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:19+0300
https://ria.ru/20191219/1562580742.html
Путин считает, что Киев не хочет решать вопрос Донбасса мирным путем
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/90/1562579071_0:453:2836:2048_1036x0_80_0_0_fad48e5010262fa2894bf6a2068aab3b.jpg
РИА Новости

Путин считает, что Киев не хочет решать вопрос Донбасса мирным путем

13:04 19.12.2019 (обновлено: 15:19 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Желание Киева решать вопрос Донбасса в диалоге с людьми, без применения силы не просматривается, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Самая главная проблема заключается в том, что нет желания, и до сих пор как-то оно не просматривается, решать этот вопрос в диалоге с людьми, не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом", - сказал Путин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 13:35
Путин: нужен прямой диалог между Киевом и Донбассом
1200211
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаДонбассВладимир ПутинКиевУкраинаВ мире
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