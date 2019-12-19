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Пользователи сообщили о сбое в работе Google в ряде стран
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РИА Новости

Пользователи сообщили о сбое в работе Google в ряде стран

13:00 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои стали отмечаться в четверг. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Великобритании, Чехии, Ираке, Турции, Греции, Болгарии, Грузии.
Отмечается, что около 61% пользователей Google жалуются на проблемы с входом в учетную запись, 38% - на проблемы с поиском.
Логотип Google
11 декабря, 13:20
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