Пользователи сообщили о сбое в работе Google в ряде стран

По данным портала, перебои стали отмечаться в четверг. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Великобритании, Чехии, Ираке, Турции, Греции, Болгарии, Грузии.

Отмечается, что около 61% пользователей Google жалуются на проблемы с входом в учетную запись, 38% - на проблемы с поиском.