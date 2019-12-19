Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что сложные переговоры с Украиной по газу завершатся приемлемыми для обеих сторон решениями.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.