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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:45+0300
https://ria.ru/20191219/1562580050.html
Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, заявил Путин
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/84/1562578499_0:0:3266:1837_1036x0_80_0_0_3b596807f716ee2dcc5e83428292cb93.jpg
РИА Новости

Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, заявил Путин

12:58 19.12.2019 (обновлено: 13:45 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что сложные переговоры с Украиной по газу завершатся приемлемыми для обеих сторон решениями.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
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Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
"Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что участники переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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