Пресс-конференция Постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова

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23 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Постоянного представителя России при ЕС, Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимира ЧИЖОВА в формате видеомоста Москва – Брюссель.