Пресс-конференция Постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова

В ходе мероприятия будут прокомментированы вопросы, которые обсуждались на саммите ЕС в Брюсселе 12–13 декабря, изменения, которые в этом году произошли в руководстве Европейской комиссии, и их влияние в перспективе на отношения между Россией и ЕС. Также пойдет речь о текущем состоянии отношений России и ЕС, о возможных точках соприкосновения интересов и работе по восстановлению диалога, несмотря на продолжающуюся санкционную политику и информационное давление на Россию.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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