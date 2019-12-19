Путин: Киев самостоятельно отрезал Донбасс, введя блокаду

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Украины самостоятельно отрезали Донбасс, введя блокаду региона, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Взяли своим решением и отрезали эту территорию (Донбасс - ред.) от Украины, потому что ввели блокаду. Это же киевские власти ввели блокаду", - сказал Путин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В 2014 году президент Петр Порошенко подписал "указ об экономической блокаде" Донбасса. В 2017 году украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в стране были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Киев ответил полной грузовой транспортной блокадой Донбасса.
Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>