В Донбассе нет иностранных войск, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

"Что касается вывода иностранных войск: но там (в Донбассе - ред.) нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местные силы самообороны, они состоят из местных жителей", - ответил Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста.

"А что касается наемников, то там есть и французы, и немцы, которые воюют. И на одной стороне, и на другой. Давайте будем разбираться с этими наемниками. Но они не создают основу этих вооруженных формирований", - сказал глава государства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.