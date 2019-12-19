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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:01+0300
https://ria.ru/20191219/1562578683.html
Путин отказался давать характеристику Зеленскому
https://cdn22.img.ria.ru/images/156257/79/1562577946_0:0:2975:1673_1036x0_80_0_0_78a3792c4d5cce53b3826d333d9622a6.jpg
РИА Новости

Путин отказался давать характеристику Зеленскому

12:46 19.12.2019 (обновлено: 13:01 19.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу охарактеризовать украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что считает это некорректным, пытается не давать характеристики коллегам.
"Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
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"Когда люди попадают на такие места (должности - ред.), значит, что они все-таки прошли какой-то серьезный отбор, люди незаурядные, как минимум", - добавил Путин.
Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли. Это пятнадцатая ежегодная пресс-конференция Путина за все время руководства страной. В этом году аккредитацию получили 1895 человек, то есть почти на две сотни больше, чем в 2018 году.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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