Путин отказался давать характеристику Зеленскому

"Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.