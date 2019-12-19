Путин отказался давать характеристику Зеленскому

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу охарактеризовать украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что считает это некорректным, пытается не давать характеристики коллегам.
"Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода. Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю", - сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
"Когда люди попадают на такие места (должности - ред.), значит, что они все-таки прошли какой-то серьезный отбор, люди незаурядные, как минимум", - добавил Путин.
Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли. Это пятнадцатая ежегодная пресс-конференция Путина за все время руководства страной. В этом году аккредитацию получили 1895 человек, то есть почти на две сотни больше, чем в 2018 году.