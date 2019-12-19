Глава Крыма потребовал прекратить добычу песка на Бакальской косе

"Исследования, проведенные научными организациями по моему поручению, показали изменение гидрологического режима в районе Бакальской косы и сокращение площади особо охраняемой природной территории. В связи с этим обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой поручить Федеральному агентству по недропользованию досрочно прекратить действие лицензии на добычу песка. Считаю, что работы на Бакальской косе должны быть прекращены в ближайшее время", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.