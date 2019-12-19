Глава Крыма потребовал прекратить добычу песка на Бакальской косе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что промышленная добыча песка в районе Бакальской косы на северо-западе полуострова должна быть прекращена в ближайшее время, так как идет сокращение площади особо охраняемой природной территории.
"Исследования, проведенные научными организациями по моему поручению, показали изменение гидрологического режима в районе Бакальской косы и сокращение площади особо охраняемой природной территории. В связи с этим обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой поручить Федеральному агентству по недропользованию досрочно прекратить действие лицензии на добычу песка. Считаю, что работы на Бакальской косе должны быть прекращены в ближайшее время", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что получает обращения граждан, которые обеспокоены экологическими последствиями добычи песка на Бакальской косе.
"Полностью разделяю обеспокоенность крымчан судьбой этого уникального природного объекта", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что также по вопросу добычи песка на Байкальской косе обратился в Генпрокуратуру РФ.
Бакальская коса — коса в Раздольненском районе на северо-западе Крымского полуострова. На летний сезон является одним из мест рекреации. На территории косы расположен ландшафтно-рекреационный парк "Бакальская коса". Длина - около 12 км, из которых около 5 км глубоко выдаются в акваторию Черного моря.