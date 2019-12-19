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Глава Крыма потребовал прекратить добычу песка на Бакальской косе
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РИА Новости

Глава Крыма потребовал прекратить добычу песка на Бакальской косе

12:42 19.12.2019 (обновлено: 12:45 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что промышленная добыча песка в районе Бакальской косы на северо-западе полуострова должна быть прекращена в ближайшее время, так как идет сокращение площади особо охраняемой природной территории.

"Исследования, проведенные научными организациями по моему поручению, показали изменение гидрологического режима в районе Бакальской косы и сокращение площади особо охраняемой природной территории. В связи с этим обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой поручить Федеральному агентству по недропользованию досрочно прекратить действие лицензии на добычу песка. Считаю, что работы на Бакальской косе должны быть прекращены в ближайшее время", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что получает обращения граждан, которые обеспокоены экологическими последствиями добычи песка на Бакальской косе.
"Полностью разделяю обеспокоенность крымчан судьбой этого уникального природного объекта", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что также по вопросу добычи песка на Байкальской косе обратился в Генпрокуратуру РФ.
Бакальская коса — коса в Раздольненском районе на северо-западе Крымского полуострова. На летний сезон является одним из мест рекреации. На территории косы расположен ландшафтно-рекреационный парк "Бакальская коса". Длина - около 12 км, из которых около 5 км глубоко выдаются в акваторию Черного моря.
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
27 июля, 07:36
Сенатор заявила, что добыча песка на Бакальской косе угрожает экологии
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Сергей Аксенов (политик)Генеральная прокуратура РФСимферопольКрымРоссияОбщество
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