Путин надеется на улучшение ситуации в первичном звене здравоохранения

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что россияне в ближайшее время почувствуют изменения к лучшему в первичном звене здравоохранения.
В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции Путин рассказал, что в области первичного звена здравоохранения планируется выделить дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте "Здравоохранение" 550 миллиардов рублей. По его словам, деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта.
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"Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и приобрести до 10 тысяч единиц различного оборудования. Поэтому я очень рассчитываю на то, что в достаточно короткий промежуток времени нам удастся реализовать все эти планы, и люди должны почувствовать изменения", - сказал глава государства.