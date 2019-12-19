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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:02+0300
https://ria.ru/20191219/1562578124.html
Путин рассчитывает, что ситуацию с онкологией удастся изменить
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/79/1562577958_0:137:2999:1825_1036x0_80_0_0_176a4aa804751eef57f280d02fe04785.jpg
РИА Новости

Путин рассчитывает, что ситуацию с онкологией удастся изменить

12:41 19.12.2019 (обновлено: 13:02 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что ситуацию с онкологией в РФ удастся изменить к лучшему, как это удалось сделать с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"А вторая часть (средств), которая заложена в основном в национальные проекты - там тоже есть деньги на первичное звено, но основные средства идут на борьбу с онкологией. И надеюсь, что и в этом плане будет положительный результат. У нас есть неплохие результаты в области борьбы скажем с сердечно-сосудистыми заболеваниями... Вот по этому направлению будем двигаться дальше, по всем этим направлениям", - сказал Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 12:41Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин надеется на улучшение ситуации в первичном звене здравоохранения
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