Путин рассчитывает, что ситуацию с онкологией удастся изменить

"А вторая часть (средств), которая заложена в основном в национальные проекты - там тоже есть деньги на первичное звено, но основные средства идут на борьбу с онкологией. И надеюсь, что и в этом плане будет положительный результат. У нас есть неплохие результаты в области борьбы скажем с сердечно-сосудистыми заболеваниями... Вот по этому направлению будем двигаться дальше, по всем этим направлениям", - сказал Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.